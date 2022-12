Sondaggio – Voto a posteriori? I lettori promuovono il mercato granata

Nella giornata di ieri abbiamo proposto un sondaggio qui su Toro News che verteva sulla valutazione del mercato estivo della società granata. L'ultima sessione di mercato aveva portato nuovi giocatori come Schuurs, Lazaro, Vlasic, Miranchuk, Ilkhan, Bayeye, Radonjic e Karamoh. La domanda per i nostri lettori era quella di esprimere una valutazione sui nuovi arrivi della scorsa estate nel Torino. Le scelte spaziavano tra il 4 (gravemente insufficiente) e l'8 (ottimo). La maggior parte dei lettori (304 votanti) di Toro News ha optato per un 7 (buono) e in secondo luogo, con 226 scelte, troviamo il 6 (sufficiente). Al terzo posto si piazza il 5 (insufficiente) con 159 preferenze.