Sousa pre Torino-Salernitana: “Cairo crea squadre sulle idee dell’allenatore”

Poco prima dell'inizio di Torino-Salernitana, partita valida per la 30esima giornata di Serie A, il tecnico dei campani Paulo Sousa è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per vincere la partita dobbiamo avere massima concentrazione dall'inizio alla fine. Il mio collega Juric ha fatto tante partite con questi giocatori e c'è chiarezza in tutti i suoi comportamenti individuali e collettivi. Il patron Cairo ancora una volta riesce a creare una squadra con le idee del suo allenatore e di conseguenza è difficile affrontarli. Juric soprattutto è un allenatore che ogni squadra teme".