Spalletti al Filadelfia: occhi su quattro giocatori granata, ecco chi sono

Le parole di Vagnati su Spalletti

Come confermato da Davide Vagnati nella conferenza odierna, Spalletti sta monitorando attentamente i quattro giocatori granata. "Abbiamo visto l’allenamento insieme, è stata una bellissima chiacchierata e lo ringrazio - ha affermato il direttore tecnico granata per poi proseguire - Abbiamo parlato di quattro ragazzi che sono convocabili, ha detto che li sta seguendo e lo farà personalmente allo stadio". Dunque è da attendersi una visita da parte di Spalletti, oppure da parte di qualche suo collaboratore, a Torino per monitorare l'andamento di Buongiorno, Ricci, Pellegri e Bellanova. "Non esclude che in futuro possano essere convocati” ha concluso Vagnati.