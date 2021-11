Spezia-Torino, le formazioni ufficiali: Juric sceglie Rincon e Praet titolari

Le scelte di Ivan Juric e Thiago Motta per il match in programma alle 15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Spezia-Torino, match valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Ivan Juric e Thiago Motta hanno sciolto anche gli ultimi dubbi, optando per gli undici che saranno della partita a partire dal primo minuto. Nel Torino sono titolari Tomas Rincon e Dennis Praet: il centrocampista rileva lo squalificato Pobega, il trequartista ce la fa e gioca dal primo minuto nonostante Juric in conferenza sia stato prudente sulle sue condizioni. In avanti c'è Belotti dal primo minuto; in difesa Rodriguez la spunta su Buongiorno.