SuperZapata e il Toro a Udine vola alla vittoria

Controcorrente di Gino Strippoli – Granata perfetti in ogni reparto. Regolata la pratica Udinese con facilità

Gino Strippoli Condirettore editoriale 18 marzo 2024 (modifica il 18 marzo 2024 | 08:14)

Quando hai un centravanti come Duvan Zapata sai già che hai nella squadra un valore aggiunto e che in qualsiasi momento della partita l’estro del giocatore si farà sentire. E così è successo a Udine dove il colombiano si è reso ancora una volta protagonista di una partita perfetta con un’incornata spettacolare che ha aperto le danze per i granata e successivamente dando il là con un bell’assist per il raddoppio di Vlasic. Ma non solo perché Zapata ha come sempre aiutato il centrocampo e la difesa granata. Un vero Toro onnipresente in ogni zona del campo. E meno male che qualcuno lo aveva definito al suo arrivo al Torino giocatore bollito che aveva già dato tutto nella sua carriera. I suoi dieci gol in questo campionato dicono invece che questo centravanti granata, battagliero, è ancora uno degli attaccanti più forti del campionato. Un'altra incornata durane la partita avrebbe meritato il gol ma dall’altra parte Okoye, estremo dei friulani, si è esibito in una grande parata.

Detto di questo campione, il Toro ha giocato una grande partita, con l’atteggiamento giusto per vincerla. Tutti i reparti hanno funzionato a dovere senza commettere gravi errori. In difesa Vojvoda per la prima volta centrale di destra è stato al limite della perfezione, mentre Buongiorno ha dominato in lungo e in largo sull’ex Lucca. Sempre in linea con i suoi compagni di reparto anche Masina, che non sarà un campione ma un bravo giocatore che difficilmente stecca la prestazione, sempre molto ordinato nel svolgere al meglio il suo compito.

Ma quello che è stato vincente, al di là della super prestazione di Zapata, è stato finalmente un centrocampo compatto con Gineitis, Ricci e Vlasic che hanno dialogato, contrastato e fornito ai compagni sia in avanti che in difesa il supporto necessario per legare i due reparti. Vlasic soprattutto ha realizzato la più bella partita di questo campionato, giocando con continuità, senza pause, per tutti i 95 minuti di gioco. Il suo gol è stato per fantasia, dribbling in area, e precisione, rasoiata all’angolino, perfetto. Mediana granata ben supportata da Rodriguez e Bellanova sulle fasce.

Un toro che ha fatto il Toro, che sin dai primi minuti ha avuto quella voglia di vincere attaccando gli avversari con la giusta intelligenza. Milinkovic-Savic ha dovuto compiere una sola parata per giunta centrale, poi i tiri dell’Udinese son finiti su un palo, ma piange anche il palo di Vlasic, e poi alti sugli spalti e un tiro che ha lambito il palo. Troppo poco per impensierire questo Toro.

Adesso la pausa della nazionale vedrà i due ragazzi granata Bellanova e Buongiorno vestire la maglia azzurra ed è sempre una grande soddisfazione per chi tifa Toro vedersi rappresentati da due suoi giocatori. Al rientro dalla pausa i granata saranno attesi dallo scontro diretto con il Monza.

