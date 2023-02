Tanti auguri a Nemanja Radonjic, il trequartista granata compie 27 anni

Oggi Nemanja Radonjic compie 27 anni. Nato in Serbia, Radonjic inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Partizan; dal 2013 al 2014 passa in prestito alle giovanili della Roma dall’Academia Hagi, nella Capitale fa avanti e...

Oggi Nemanja Radonjic compie 27 anni. Nato in Serbia, Radonjic inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Partizan; dal 2013 al 2014 passa in prestito alle giovanili della Roma dall'Academia Hagi, nella Capitale fa avanti e indietro tra prestiti vari fino al 2017. Poi torna in Serbia, ma dopo un anno passa al Marsiglia. Seguono Hertha BSC e Benfica, prima di approdare in granata il 7 luglio 2022: in questa stagione il trequartista del Torino ha collezionato in Serie A fino ad ora 19 presenze condite da 1 assist e 2 gol.