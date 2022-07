Antonio Comi, l’ex giocatore e dirigente granata compie oggi 58 anni

Nato a Seveso il 26 luglio 1964, Antonio Comi spegne oggi 58 candeline. Legato al Toro sin dalla nascita, cresce calcisticamente nel settore giovanile granata ed esordisce in Prima Squadra in un Torino-Fiorentina del 20 marzo 1983. Da calciatore resta sotto la Mole per 6 stagioni, fino alla retrocessione del 1989, quando passa alla Roma. Chiuderà la sua carriera da calciatore nel 1995 dopo aver disputato anche un'annata al Como. Nel 2001 ritorna al Torino, di nuovo nel settore giovanile. Questa volta, però, è prima coordinatore tecnico e poi responsabile dal 2003. Anche dopo il fallimento e l'arrivo di Urbano Cairo alla presidenza del Toro, Comi riveste la stessa carica sino al 2011, anno in cui viene promosso a Direttore Generale del Torino FC, ruolo che ricopre fino al luglio 2021.