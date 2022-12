Tanti auguri di buon Natale da Toro News!

Anche quest'anno è arrivato Natale. Il Toro ha vissuto un periodo molto più sereno dopo le stagioni in cui il rischio delle retrocessioni incombeva seriamente. Juric ha dato una mentalità nuova e i granata riescono a farsi rispettare in ogni campo e contro qualunque avversario. Nella seconda parte di stagione bisognerà dare continuità per provare a sognare... A Natale c'è bisogno di restare in famiglia, c'è tempo di rivedersi con i propri cari e di stare insieme lontani dagli affanni quotidiani. Il Toro è per tutti i tifosi una delle cose più care: dà orgoglio, regala momenti straordinari ed unisce le generazioni. Il Toro è famiglia. Il Toro è il regalo sotto l'albero. Il Toro è i doni dei Re Magi. Il Toro però è anche la metafora della fatica e della rinascita. In fin dei conti Natale non è mettere in pausa tutto, ma è ricordarci chi siamo e per cosa viviamo. Per questo il Toro a Natale sarà presente in tutti noi.