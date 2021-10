Teloni al Filadelfia, petizione respinta in Comune: le nuove iniziative di protesta

Gli aggiornamenti arrivati da Palazzo di Città questa mattina raccontano che la petizione è stata respinta dagli uffici competenti in quanto l’edificio non è di proprietà della Città

Come anticipato un paio di giorni fa, oggi era la giornata in cui i cittadini che stanno protestando per l’apposizione dei teloni anti-spie decisa al Filadelfia decisa dal Torino hanno presentato al Consiglio Comunale la petizione per porre all’attenzione del consesso cittadino le lamentele dei residenti delle vie limitrofe (qui i dettagli). Gli aggiornamenti arrivati da Palazzo di Città questa mattina raccontano però che la petizione è stata respinta dagli uffici competenti in quanto l’edificio non è di proprietà della Città, pur essendo essa l’azionista di maggioranza della Fondazione Filadelfia.