Teloni al Filadelfia: giovedì petizione di protesta al Consiglio Comunale di Torino

Serviranno 300 firme per portare la questione all’esame della Commissione Consiliare competente

La questione dei teloni fissi apposti dal Torino FC allo stadio Filadelfia in luogo delle vele mobili originariamente progettate, come noto, ha causato la nascita di proteste da parte dei residenti di via Spano e via Filadelfia. Proteste che stanno per avere uno sbocco concreto. Nella mattinata di giovedì 14 ottobre, infatti, secondo quanto raccolto da Toro News una petizione sarà presentata al Consiglio Comunale di Torino.