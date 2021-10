Torino, ancora differenziato per Pobega. Lavoro aerobico per Praet e Verdi

Training specifico per Pjaca, mentre Kone continua a seguire il suo programma personalizzato

In mattinata, al Filadelfia, il Torino ha svolto il primo allenamento settimanale di preparazione alla sfida di domenica con il Napoli. Agli ordini di Ivan Juric, i granata, dopo la riattivazione muscolare in campo, hanno svolto una seduta tecnica, con esercitazioni a tema, alla quale ha preso parte anche Aina, di ritorno in gruppo dopo gli impegni con la Nigeria. Non hanno svolto invece la seduta con i compagni Pobega, differenziato per lui, Kone, che segue il suo programma personalizzato, Pjaca, alle prese con il training specifico, Praet, che così come Verdi ha svolto un lavoro aerobico, ma spera comunque in una convocazione per domenica. Il Torino riprenderà domani la preparazione in vista della partita con il Napoli con un'altra seduta di allenamento al Filadelfia.