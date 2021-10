Torino, giornata di esami medici: Praet punta il Napoli, Pjaca ancora fermo

Gli aggiornamenti sui recuperi dei giocatori granata fermi ai box: per Kone confermato lo stop, ma gli esami evidenziano solo l'affatticamento del retto femorale

Redazione Toro News

Nella giornata odierna Dennis Praet, Marko Pjaca e Ben Kone si sono sottoposti a nuovi accertamenti strumentali. Per i due trequartisti gli esami erano volti a valutare lo stato di recupero dai rispettivi infortuni. Buone notizie arrivano da Praet, fermo dal match con il Sassuolo. È stato infatti evidenziato un avanzato stato di riparazione della lesione al flessore sinistro, motivo per cui il belga potrà aumentare i carichi di lavoro nei prossimi giorni. Considerato che c’è davanti una settimana intera di lavoro, è possibile che il belga possa rientrare nella lista dei convocati per il match di Napoli (in programma domenica).

Notizie non così confortanti per Pjaca, che dovrà invece continuare con le terapie, visto che la lesione muscolare ad un polpaccio che lo sta tenendo ai box sin da Torino-Lazio deve ancora guarire. Per Marko le speranze di recuperare in tempo per Napoli sono ridotte al lumicino.

Infine, confermato lo stop di Kone, il terzo in questa stagione, ma non si tratta di un infortunio grave: solo un affaticamento al retto femorale. Il centrocampista ivoriano seguirà un programma personalizzato nei prossimi giorni e può sperare di tornare in gruppo presto.