Thiago Motta pre Torino-Bologna: “Gli elogi di Juric mi fanno molto piacere”

Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Bologna, gara valida per il 35° turno di Serie A, Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky per fornire le sue sensazioni su questo match. Di seguito le sue dichiarazioni: "Questa squadra ha sempre dimostrato di avere voglia e l'atteggiamento giusto per affrontare tutte le partite affrontate fino ad oggi. Oggi ci sarà una squadra molto complicate da affrontare, con un allenatore che prepara molto bene le sue partite. Abbiamo raggiunto un traguardo molto importante per la società, per noi e per i tifosi: dopo 22 anni siamo arrivati in Europa. Adesso abbiamo la possibilità di tornare in Champions e ci proveremo, come ho detto ieri in conferenza. Proveremo fino in fondo ad arrivarci con grande rispetto delle nostre avversarie, oggi tocca al Torino. Dobbiamo essere al massimo per poter competere e vedere se riusciamo ad arrivare con un risultato positivo".