Thiago Motta ritrova il Torino: dalla rissa del 2009 all’amicizia con Juric

Lunedì Juric sfida Thiago Motta, ex compagno e allenatore in rampa di lancio

Alberto Girardi

Lunedì sera il Torino sfiderà il Bologna, parità valida per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Sulla panchina rossoblù siede Thiago Motta, ex calciatore ed ex compagno anche di Ivan Juric. I due mister si sfideranno anticipatamente per un posto in Europa e per il Torino si prospetta una gara tutt'altro che semplice. Thiago Motta e il Bologna partono favoriti, ma l'esperienza di Juric e la fame dei granata potrebbero ribaltare il pronostico.

Thiago Motta: panchina più che meritata — Thiago Motta sta bruciando le tappe e ci ha messo davvero poco a dimostrare di essere un buon allenatore, soprattutto se si pensa che nel 2016 giocava ancora l'Europeo con l'Italia e oggi allena in Serie A. Sono molti gli ex calciatori italiani che una volta finita la propria carriera ne cominciano immediatamente un'alta, quella da allenatore, ma sono pochi quelli che si dimostrano davvero capaci e all'altezza e si può dire che Thiago Motta per il momento è uno di questi, grazie alla sua personalità e all'ottimo gioco proposto in campo dalle sue squadre. Lunedì troverà contro un mister che conosce molto bene e con cui ha diviso il campo quando entrambi giocavano nel Genoa, per una sfida importantissima al sapore di Europa.

La rissa del 2009 — Sono ormai passati 14 lunghi anni, ma il popolo del Torino (in particolare l'allora tecnico granata Camolese) ricorda bene una delle ultime volte in cui Thiago Motta incrociò la squadra granata. Fu il 24 maggio 2009 e un vittoria per 3-2 del Genoa condannò i granata alla Serie B. Partita da dimenticare per società e tifosi e non solo per il risultato, perché al fischio finale si scatenò anche un rissa. Tra i protagonisti c'era anche Thiago Motta, secondo quanto sostenne il Torino allora. Dopo il 3-2 l'attuale tecnico del Bologna si rivolse alla panchina granata zittendo tutti, gesto che fece impazzire i ragazzi di Camolese. Si arrivò addirittura alle mani: un episodio che scatenò tutta la tensione accumulata da parte del Toro.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.