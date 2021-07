Tifosi Spal grati a Berisha: “Ti meriti la Serie A”. Critiche per la società

Le reazioni sui social dei tifosi della Spal alla partenza di Berisha direzione Torino

I tifosi della Spal non hanno preso bene la fine del rapporto tra il club di Ferrara e il portiere albanese Etrit Berisha , nuovo estremo difensore del Torino. Il pubblico spallino si è scagliato contro la proprietà, rea di essersi fatta scappare a zero o quasi l'esperto portiere, che con la maglia dei ferraresi ha collezionato 56 presenze spalmate su due stagioni. Il portiere lascia un ottimo ricordo di sè al "Mazza". I messaggi d'affetto nei suoi confronti sono stati tanti e hanno riguardato due aspetti: il valore sportivo di Berisha e il suo spessore umano. "Miglior portiere della Spal. Grazie di tutto Etrit", uno dei commenti più apprezzati su Instagram, seguito da: "Grazie Etrit per tutto quello che ci hai dato, buon proseguimento di carriera".

VIDEO - Sotto a un video realizzato e postato dall'ufficio stampa della Spal sui migliori interventi di Berisha nei due campionati a Ferrara, si segnalano altri commenti, come "con tutto quello che ha parato in questi anni bisognerebbe fare un video di un'ora" o come "la tua mancanza si farà sentire, ma è giusto avere degli obiettivi e puntare in alto. La serie A è quello che si merita un Signor Portiere come te! In bocca al lupo!". Ancora, merita di essere sottolineato, il seguente commento: "Grazie Etrit. Gran bell'esempio di professionalità e attaccamento alla maglia!". Ai riscontri del popolo ferrarese si unisce quello, altrettanto positivo, di Gianni De Biasi, che ha allenato il portiere nella Nazionale albanese. Vedremo dunque se a Torino Berisha saprà far ricredere la piazza, in gran parte scettica nei confronti di questo acquisto.