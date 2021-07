Berisha, le prime parole da giocatore del Toro: “Sono felice, non vedo l’ora di iniziare”

Il nuovo acquisto del Toro ringrazia i suoi ex tifosi e si dice felice per la nuova avventura con la maglia granata

L'annuncio era nell'aria, ma soltanto stamattina è arrivata l'ufficialità: Etrit Berisha è il primo acquisto del Torino di Ivan Juric. Il portiere ex Atalanta e SPAL ha firmato un contratto triennale e tramite il proprio profilo Instagram ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore granata, ringraziando i suoi ex tifosi: "Ferrara! È stato veramente un piacere essere dei vostri in questi 2 anni passati insieme, ho imparato tanto e ho dato tutto. In questa città mi avete fatto sentire come a casa…"