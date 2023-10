TN Award 2023/2024: lo sfortunato Schuurs il più votato contro l’Inter

Prosegue il Toro News Award, il premio per il miglior calciatore granata che la redazione di Toro News assegna in base ai voti dei lettori. Dopo la sfida contro l'Inter abbiamo chiesto ai nostri lettori di votare i due migliori in campo tra le fila granata. La scelta è ricaduta su Perr Schuurs. L'olandese si conferma punto di riferimento del reparto arretrato e sicuramente la sua assenza peserà tantissimo. Ampio il consenso della piazza granata, con il 58.22% che ha votato per l'ex Ajax. Al secondo posto c'è Raoul Bellanova, ex della gara e votato dal 51.64% dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio. Si conferma ancora Adrien Tameze, terzo giocatore più votato nel sondaggio con il 30.59% dei voti. Schuurs e Tameze sono ora primi a pari merito con 14 voti a testa. balzo in classifica anche per Bellanova, che con sei punti supera Sazonov, Milinkovic-Savic e Rodriguez, fermi a quota cinque.