Tonny Sanabria, che impatto: il pupillo di Nicola convince e punisce le “Big”

Focus On / Il nuovo attaccante del Toro ha avuto un impatto devastante sul campionato granata. E ha raggiunto Falque nel record di rapidità

CASTIGA GRANDI - Per Sanabria, quella contro la Roma è stata la 50ª partita in Serie A: il paraguaiano ha deciso di regalarsi una rete importante, andando anche risollevarsi dopo una prestazione un po' più opaca contro l'Udinese. Per di più Sanabria ha avuto un'ulteriore conferma: è sempre decisivo contro le "Big" dei vari campionati. Non è un caso che in questa stagione abbia segnato contro Barcellona (in Liga, con Real Betis), all'Inter, alla Juventus (doppietta) e adesso anche alla Roma. Si può dire che quest'anno è stato il castiga-grandi, un'arma importantissima per il Toro che si gode il suo pupillo.