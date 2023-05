Torino, 31 anni fa la finale con l’Ajax e la sedia al cielo di Mondonico

31 anni, e una partita ancora impressa nella mente di tutti i tifosi granata: il 13 maggio del 1992, il Torino affrontava l'Ajax nel ritorno per la finale di Coppa Uefa. Una gara che non ha portato gioia sotto la Mole - il trofeo fu vinto dall'Ajax - ma che ha lasciato la sua impronta in tutti i tifosi, così come Emiliano Mondonico e la sedia al cielo.