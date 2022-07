Torino, 36 anni fa ci lasciava la leggenda granata Baloncieri

Il 23 luglio del 1986 moriva l'ex giocatore e vice allenatore del Torino Adolfo Baloncieri: nato a Castelceriolo il 27 luglio 1897, Baloncieri è considerato uno dei giocatori più forti di ogni epoca. Cresciuto nelle giovanili dell'Alessandria, Adolfo Baloncieri ha iniziato la sua carriera nel calcio professionistico con la maglia dell'Alessandria, per poi passare al Torino, nel 1925. Con la maglia granata fino al 1932, nella stagione 1926/1927 è protagonista della vittoria dello scudetto che poi venne revocato, e nel 1928, dopo aver raggiunto quota 100 gol in granata, è al nono posto della classifica dei marcatori di tutti i tempi. Nel 1932 passa a vestire la maglia del Comense, per poi concludere la sua carriera da giocatore con la maglia che l'ha visto esordire: l'Alessandria. Nella sua carriera da allenatore, invece, Adolfo Baloncieri è stato sulla panchina di varie squadre, tra cui Torino - come vice allenatore - Roma, Napoli, Alessandria, Milan e Chiasso, con la quale conclusa poi la sua carriera. Il 23 luglio del 1986 muore poi a Genova, poco prima di compiere 99 anni.