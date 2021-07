Torino, dall’heavy metal alla passione per Bielsa: quel che non tutti sanno di Juric

Ivan Juric si è presentato in conferenza stampa al Torino e ora sta conducendo i primi allenamenti in granata, prima del ritiro. Fase di valutazione per lui: deve capire chi può tornare utile. Anche i tifosi del Torino stanno iniziando a farsi un'idea su Juric: è iniziata, quindi, una fase di valutazione dapprima umana dell'allenatore. È interessante anche approfondire alcuni aspetti poco conosciuti del tecnico croato. Si spazia dal padre laureato in lettere alla solidarietà, dalla musica metal alle fonti d'ispirazione sportiva.