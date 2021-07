Juric ha ragione: c’è più “lusso” nel Torino. Ma bisogna spendere meglio

Dati alla mano Juric ha ragione: c’è più lusso nel Torino, ma le spese non sono sempre andate a buon fine

“Non sono abituato a questo lusso” è stata indubbiamente una delle frasi più risaltanti della prima conferenza stampa al Torino di Ivan Juric, che usando questi termini si riferiva agli investimenti fatti dal Torino sul calciomercato nella stagione 2020/2021. Il suo biennio all’Hellas Verona, se rapportato alle cifre che da alcuni anni circolano nel mondo del calcio, è stato sicuramente low-cost. L’acquisto più oneroso nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 è stato il polacco Mariusz Stepinski dal Chievo per una cifra pari a 5,5 milioni di euro. Nel primo anno di gestione Juric hanno superato i due milioni anche Sofyan Amrabat, poi ceduto alla Fiorentina per 10,5 milioni (era stato acquistato dal club di Setti dal Brugge per 3,65 milioni), e Pawel Dawidowicz (3,5 milioni). Le altre spese avevano riguardato Samuel Di Carmine (2,5) e Amir Rrahmani (2,1), poi rivenduto al termine del campionato per una cifra di 7 volte superiore al Napoli. Pari al milione o sotto al milione tutti gli altri acquisti: Ragusa, Lovato, Almici, Marrone, Di Gaudio, Faraoni e il giovane portiere Chiesa. Da aggiungere anche i circa 500mila euro complessivi per i prestiti di Badu e Tutino. Il totale per le sole entrate, senza contare le uscite che nell’estate 2019 ci furono, ammonta a 22,3 milioni di euro. In altre parole l’intera campagna acquisti in entrata dell’Hellas non valse Simone Verdi, approdato proprio sul finire di quella estate a Torino. L’operazione, infatti, comportò un esborso totale di 25 milioni (3 per il prestito oneroso, 20 per l’obbligo di riscatto, 2 per ulteriori bonus).