Cairo: “I tifosi insoddisfatti hanno ragione, ma non vendo il Torino”

È stato il presidente Cairo il primo a prendere la parola nel corso della presentazione di Ivan Juric. Ed il primo pensiero, dopo le iniziali parole di rito, è andato subito a Davide Nicola: "Presentiamo Juric che non ha bisogno di presentazioni, ma per noi è importante introdurlo come mister del Toro. Prima di parlare di lui, ci tenevo a fare uno speciale ringraziamento a Davide Nicola. Ha fatto un campionato importante: arrivato che avevamo 13 punti, ha lavorato con entusiasmo ricompattando tutti. Anche io mi sono coinvolto di più con il suo arrivo. Lo conoscevo come sapete dal 2006, quando da giocatore contribuì a quella storica promozione al mio primo anno da presidente, facendo il gol decisivo. Ha fatto con noi 125 giorni; io sono stato con la squadra 37 volte, quindi ho dedicato un tempo incredibile, era importante farlo. Lui però mi ha contagiato con il suo entusiasmo. Io ho cercato di fare il possibile per stare vicino alla squadra in ritiro, a cena, perfino in sala massaggi. Il suo lavoro e quello dei ragazzi ha funzionato per raggiungere un obiettivo che non era quello di inizio anno ma che in certi momenti sembrava difficile".