Torino, 50ª presenza per Ricci con la maglia granata

Cinquanta presenze per Samuele Ricci con la maglia del Torino. Quella di ieri sera, mercoledì 27 settembre, all'Olimpico è stata la cinquantesima presenza con la casacca granata addosso per il centrocampista classe 2001, arrivato sotto la Mole nella sessione invernale di calciomercato del 2022. Un piccolo traguardo e una soddisfazione che Ricci avrebbe senz'altro sperato di festeggiare in maniera diversa, sia per quanto riguarda il risultato finale che per la prestazione insufficiente dell'ex Empoli: regia non sempre precisa, con una percentuale di passaggi precisi un po' troppo bassa per uno come lui (LEGGI QUI le pagelle).