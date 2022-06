Torino, 53 anni fa nasceva l’ex granata Edoardo Artistico

Nato a Roma nel 1969, Edoardo Artistico spegne oggi - 16 giugno - 53 candeline. Cresciuto nelle giovanili del Maestrelli e della Lazio, nel 1986 approda nel calcio professionistico con il Cynthia, club di Genzano. Successivamente passa in proprietà al Lanerossi Vicenza e per le tre stagioni successive passa in prestito alla Primavera della Roma, al Frosinone e al Perugia. Torna al Vicenza, e nel 1992 viene acquistato dal Monza, per poi passare prima al Pescara, e all'Ancona successivamente. Nel 1996 torna al Perugia, e viene poi ceduto alla Salernitana fino al 1998. Nelle tre stagioni successive, fino al 2001, Edoardo Artistico ha vestito la maglia del Torino, festeggiando la promozione in Serie A e giocando insieme al suo ex compagno di Salerno Marco Ferrante, per poi passare al Crotone. Dopo una stagione in prestito al Napoli, l'ex attaccante granata torna nel club calabrese che lo cede poi alla Pistoiese dove rimane fino al 2005. Gli ultimi due anni di carriera lo hanno visto indossare la maglia prima del Verona, e poi del Latina. In granata, dunque, Edoardo Artistico ha totalizzato 47 presenze e 16 gol.