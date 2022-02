Torino, 7 anni fa l’impresa del San Mames: l’ultimo squillo europeo dei granata

Era il 26 febbraio 2015 quando i granata di Ventura espugnavano La Catedral, sconfiggendo 2-3 l’Athletic Bilbao

Era il 26 febbraio 2015 quando il Torino di Gian Piero Ventura espugnava il San Mames, battendo a domicilio l’Athletic Bilbao. Una data difficile da dimenticare per molti tifosi del Torino, che quella sera videro Glik e compagni superare per 2-3 la formazione spagnola, conquistando il passaggio del turno dopo il 2-2 dell'andata. I marcatori furono Quagliarella, Maxi Lopez e Darmian, che trascinarono i granata agli ottavi di finale dell’edizione 2014/2015 dell’Europa League.

BILBAO - Sette anni dopo, quell'exploit di Bilbao resta ancora il punto più alto toccato dal Torino sul palcoscenico europeo nell'ultimo ventennio. Agli ottavi di finale di una competizione europea non si è più infatti nemmeno avvicinato. Il miglior risultato raggiunto dalla società granata nel post-San Mames è il settimo posto in Serie A della stagione 2018/2019, con Walter Mazzarri in panchina. I granata conquistarono l'accesso ai preliminari di Europa League anche grazie all'esclusione dalle coppe del Milan, ma furono eliminati ai playoff dagli inglesi del Wolverhampton.