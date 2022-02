Torino-Cagliari è Belotti contro Joao Pedro: una sfida anche in ottica Nazionale

I due capitani saranno faccia a faccia nel match di domenica dell'Olimpico Grande Torino. Il Ct Roberto Mancini può ricavarne indicazioni importanti

Luca Bonello

Faccia a faccia, con la fascia di Capitano al braccio e pronti a guidare gli attacchi di Torino e Cagliari. Per Belotti e Joao Pedro, quello di domenica 27 febbraio all'Olimpico Grande Torino, sarà l'ennesimo confronto tra i due, l'ennesimo nei panni granata e rossoblù, per due calciatori che hanno fatto la storia recente delle squadre di cui fanno parte. Inoltre, si sfideranno anche in ottica Nazionale, dato che entrambi sono tra i papabili convocati dell'Italia di Roberto Mancini per il playoff di fine marzo.

BELOTTI - Chi il posto tra i convocati di Mancini l'ha avuto sempre con costanza è Andrea Belotti, il quale, dopo due terzi di stagione ai box per via degli infortuni, ora è rientrato in squadra. E l'ha fatto col botto, segnando il gol del pareggio nel derby giocato all'Allianz Stadium lo scorso venerdì 18 febbraio. Ora che si è sbloccato, il Gallo non vuole perdere altro tempo e conquistarsi la chiamata per il playoff di marzo, continuando la striscia di reti aperta nella stracittadina di Torino proprio nel match col Cagliari, una squadra alla quale ha spesso fatto male. Belotti ha infatti preso parte a 11 gol (sei reti e cinque assist) in 11 sfide contro il Cagliari in Serie A: soltanto contro il Sassuolo (12) ha partecipato attivamente a più marcature nel torneo. Inoltre, l'obiettivo del Capitano granata è migliorare il bottino di reti in campionato, attualmente fermo a tre: in carriera non ha mai segnato meno di 6 gol per stagione in Serie A.

JOAO PEDRO - Discorso diverso per quel che riguarda l'avversario del Gallo, ovvero Joao Pedro, che la Nazionale deve ancora conquistarsela. In un momento storico in cui gli attaccanti italiani fanno fatica a segnare, il 10 del Cagliari si candida per la maglia azzurra, ma tutto ovviamente passa dalle prestazioni col suo club, impelagato nella lotta per retrocedere. I sardi hanno bisogno di punti per uscire dalla zona calda della classifica e li vogliono conquistare già nella sfida col Torino, una squadra contro la quale Joao Pedro di recente è stato particolarmente prolifico, invertendo la tendenza negativa dei primi sette incontri contro i granata, dove non ha partecipato attivamente a nessun gol del Cagliari. Nelle ultime quattro sfide contro il Torino in Serie A invece, il capitano rossoblù ha preso parte a quattro gol (tre reti e un assist). Inoltre, in caso di rete domenica, il Torino sarebbe per Joao Pedro la prima squadra contro cui è andato in rete sia nel match del girone d'andata che nel girone di ritorno.