Torino a Bad Leonfelden, condizioni Lukic in miglioramento: le ultime

Sasa Lukic si è fermato nel pomeriggio di martedì a Bad Leonfelden, durante una partitella, ma non si tratta di un problema serio. Si tratta di un sovraccarico all’anca destra che non desta grandi preoccupazioni e che rientra nelle normali dinamiche di inizio preparazione. Lukic probabilmente quest'oggi non si allenerà col gruppo ma eseguirà una sessione di scarico e, secondo quanto raccolto da Toro News, il dolore è regredito. Vedremo se nei prossimi giorni le sue condizioni miglioreranno e se riuscirà a prendere parte all'amichevole contro l'Eintracht Francoforte in programma venerdì 15 luglio.