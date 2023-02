Torino, a San Siro con quattro giocatori usciti dalla Primavera: chi i prossimi?

C'è chi il percorso nelle giovanili l'ha fatto tutto, chi invece è arrivato proprio in Primavera. Poco cambia, rimangono investimenti azzeccati e un orgoglio per una società che come il Torino può e deve contare sui propri ragazzi. A San Siro Juric ha schierato quattro giocatori che sono passati dalla Primavera granata: da Buongiorno in difesa a Singo, Adopo e Gineitis a centrocampo. Quattro giocatori che racchiudono periodi e gestioni diverse del settore giovanile granata, oltre ad avere tutti storie diverse.

Gineitis, poi, è stato l'ultimo a esordire dal primo minuto con la prima squadra. Nel suo caso gli applausi vanno distribuiti a più persone. In primis a Ruggero Ludergnani, il responsabile delle giovanili del Torino l'aveva prima portato a Ferrara quando ancora lavorava per la Spal e poi la scorsa stagione l'ha portato in granata. Dimostrazione di quanto abbia creduto nel suo talento. Poi i meriti vanno ai due allenatori (comprendendo anche i rispettivi staff tecnici) che hanno seguito e fatto crescere il ragazzo. Coppitelli prima e Scurto poi hanno reso il ragazzo una certezza e un profilo su cui puntare. Se Juric è arrivato a schierarlo da titolare a Milano è anche perché prima è stato fatto un ottimo lavoro con il ragazzo. Con Coppitelli e Juric Ginetis è diventato un ragazzo affidabile e sul quale il Torino può costruire qualcosa. Ovviamente anche al centrocampista lituano vanno i complimenti, perché è stato bravo a sfruttare l'occasione e ad apprendere dai suoi insegnanti.

La sensazione è che possa non essere finita qui. Dalla Primavera in tanti stanno iniziando ad affacciarsi tra i grandi e si stanno allenando con continuità. Da N'Guessan e Dembele (altre due scoperte di Ludergnani) a Ciammaglichella (quest'ultimo come Buongiorno è granata da sempre). Loro tre sono da tempo con Juric e chissà che non possa poi esserci un'occasione in futuro. Tutti e tre - come Gineitis - hanno respirato l'aria del ritiro spagnolo invernale e ora sono spesso al Fila aggregati alla prima squadra. Dimostrazione del buon lavoro che sta svolgendo la società e anche Scurto con la Primavera. Il primo successo - d'altronde - è la promozione di giovani in prima squadra. Dopo Garbett, anche Gineitis ha esordito tra i grandi e in futuro potrebbe toccare ad altri. Queste sono le vittorie che contano di più.