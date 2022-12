Toro, l’occasione di Adopo: col centrocampo in emergenza può trovare più spazio

Il centrocampista granata si è messo in mostra: può essere una soluzione per la seconda parte di campionato

Il Torino sta preparando per la prossima parte di stagione, che comincerà ufficialmente il 4 gennaio 2023 con la partita casalinga contro l’Hellas Verona. I granata hanno svolto una preparazione invernale durante il Mondiale in Qatar, cercando di colmare alcune lacune emerse nella prima parte del campionato. Nelle ultime settimane la squadra granata è stata colpita da alcuni infortuni ed affaticamenti, che hanno permesso ad alcuni giocatori di mettersi in mostra in questa situazione di emergenza: uno di questi è Adopo , che negli ultimi giorni è rimasto uno dei pochi centrocampisti a disposizione.

RISORSA - Dal 4 gennaio riprenderà il campionato (e la Coppa Italia) e ci sarà poco tempo per riposarsi: i tempi saranno serrati e serviranno tutte le forze a disposizione. In uno scenario di possibili infortuni nella squadra granata, Adopo potrebbe diventare una risorsa nello scacchiere di Juric. Un’occasione da non sprecare per l’ex Primavera, che può togliersi diverse soddisfazioni e provare a ritagliarsi più spazio in squadra.