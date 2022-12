Torino, Adopo e Garbett non convincono fino in fondo: il mercato è un’opzione

Il Toro è in cerca di innesti per rinforzare il centrocampo, e l'ultimo nome accostato ai granata è quello di Ibrahim Sulemana , giovane prospetto classe 2003 dell'Hellas Verona che ben si adatterebbe alla linea verde intrapresa dalla società. Il fatto che si stiano cercando giocatori per la mediana fa riflettere sulla situazione di due giocatori del Torino che finora non hanno particolarmente convinto il tecnico Ivan Juric trovando pochissimo spazio: stiamo parlando di Michel Adopo e Matthew Garbett , per i quali non è esclusa una cessione in prestito nella finestra di mercato invernale.

Adopo e Garbett, ipotesi prestito a gennaio?

Arrivato sotto la Mole nell'agosto del 2021, da questa stagione Matthew Garbett è stato aggregato alla Prima squadra granata, con cui ha fatto il suo esordio il 18 ottobre 2022 giocando i minuti finali della gara vinta dal Torino per 4-0 contro il Cittadella in Coppa Italia. Nessuna presenza invece in campionato, dato che fa pensare che il classe 2002 neozelandese potrebbe essere ceduto in prestito nel mercato di gennaio in modo tale da fargli fare esperienza. Leggermente diversa, invece, la situazione di Michel Adopo: il francese classe 2000 ha collezionato quattro presenze in campionato e una in Coppa Italia, tutte da subentrato fatta eccezione per la prima partita di Serie A dei granata a Monza, dove è partito titolare giocando sulla linea dei difensori. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2023, e se non si riuscisse a trovare un accordo per il rinnovo non sarebbe da escludere una sua cessione a titolo definitivo già a gennaio, per non rischiare di perderlo a zero in estate.