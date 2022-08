Torino, Adopo e Segre: disponibilità e desiderio di rimanere in granata

Adopo e Segre contro il Monza hanno giocato in un ruolo che non è il loro abituale ma si sono fatti trovare pronti

Federico De Milano

Nella prima di campionato a Monza, Ivan Juric si è trovato in emergenza nel reparto difensivo. Le contemporanee assenze di Izzo per scelta tecnica, Buongiorno per squalifica e di Zima per infortunio hanno limitato notevolmente le scelte per il tecnico granata. In suo soccorso sono arrivati Michel Adopo e Jacopo Segre che nel match dell'U-Power Stadium hanno ricoperto bene il ruolo di difensori nonostante siano due mezzali.

Adopo dà continuità al precampionato: può restare in granata

Michel Adopo è una delle sorprese per il Torino in questa estate 2022. Il francese classe 2000 durante il ritiro in Austria è stato impiegato da Juric nell'inedito ruolo di centrale difensivo in alcune delle amichevoli disputate dai granata. Complice l'assenza di Bremer per il suo passaggio alla Juventus, l'allenatore croato ha dovuto provare nuove pedine in quel ruolo e Adopo ha risposto presente. Contro il Monza è infatti arrivata una conferma anche in gare ufficiali per lui che è stato schierato nel terzetto arretrato, ma non in posizione centrale bensì come braccetto di destra lasciando in mezzo un giocatore più esperto come Koffi Djidji. Niente male la prima partita da titolare in Serie A per l'ex Viterbese che, nonostante qualche comprensibile esitazione iniziale, ha acquisito sicurezza col passare dei minuti eseguendo il compito richiesto. Non ci sarebbe da sorprendersi se alla fine del mercato rimanesse in granata.

Segre al centro del mercato ma a Monza ha risposto presente

Al minuto 70 della sfida di Monza, Juric ha fatto entrare Jacopo Segre al posto di Michel Adopo. Il centrocampista classe 1997 è al centro di voci di mercato da alcune settimane e il suo ritorno in Serie B sembrava cosa fatta. Segre è infatti promesso sposo del Palermo e nei prossimi giorni verrà definita la sua posizione (negli ultimi giorni è stato ventilato un inserimento del Frosinone, ma l’accordo coi rosanero era stato definito). Nonostante questa situazione in divenire e senza alcuna certezza del suo futuro nel Toro, l'ex Perugia è entrato nella ripresa con applicazione e professionalità contro il Monza giocando anch’egli in una posizione non sua. Come Adopo, anche Segre ha sempre giocato come centrocampista in carriera ma in un momento di emergenza come quello che ha vissuto la difesa granata ha risposto presente dando una mano a Juric e dimostrandosi un professionista esemplare. Insomma, in Adopo e Segre Juric ha due elementi che gli hanno dimostrato disponibilità e voglia di far parte in ogni modo del progetto.