Torino, Adopo ha convinto Juric: per lui una nuova vita da difensore

Roberto Ugliono

Da centrocampista a difensore centrale in una difesa a 3. L'esperimento che ha portato Michel Adopo in mezzo ai braccetti difensivi è piaciuto a Ivan Juric che ora pensa a confermarlo nel suo Torino. È nato tutto nel ritiro di Waidring. Un po' per necessità, un po' per testare le qualità del ragazzo, l'allenatore croato aveva iniziato a provare Adopo in mezzo alla difesa e alla fine ha avuto ragione Juric. Nel primo test contro l'Apollon Limassol non aveva sfigurato il francese. Avversario non di altissimo livello si potrà contestare, eppure il francese si è ripetuto contro il Nizza nell'ultima amichevole precampionato.

Torino, Adopo convince: Juric pensa a confermarlo

Da lì l'esperimento è diventata quasi una certezza. La risposta è una: possiamo fare questa scommessa. Giorno dopo giorno è aumentata la voglia e a trattati la necessità di scommettere su di lui. Vuoi per gli infortuni, vuoi perché dal mercato non è ancora arrivato ancora il sostituto di Bremer, ma insomma Adopo ha scalato le gerarchie e ora è pronto a mostrarsi a tutti nella sua nuova veste, quella del difensore centrale. Se in vista del Monza non dovesse cambiare la situazione, allora toccherà a lui posizionarsi al centro della difesa.

Una soluzione che darebbe anche qualcosa in più al Toro. Con lui al centro Juric potrebbe anche alzare il centrale difensivo in fase di possesso. Adopo quindi sarebbe un libero in fase difensiva e quando il Toro deve costruire sarebbe il mediano alle spalle di Lukic e Ricci. Un supporto nella costruzione e una prima diga per provare a fermare eventuali ripartenze. Un modo diverso di intendere il ruolo che potrebbe rappresentare anche una sorpresa (poi vincente) contro il club brianzolo.