Torino, Aina infortunato nel momento migliore: Vojvoda o Singo per sostituirlo?

L'Udinese ancora una volta ha rappresentato un momento positivo per Ola Aina, che da quando è arrivato al Torino ha segnato solamente ai friulani. Oltre alla rete, però, il terzino nigeriano era in grande crescita e stava vivendo uno dei suoi momenti più positivi in maglia granata. L'imperfetto (come tempo verbale) è d'obbligo. Ola Aina si è fermato e la sensazione è che possa tornare solamente dopo la sosta per il Mondiale . La lesione al bicipite femorale sinistro è una sfortuna che colpisce sia l'ex Chelsea sia il Torino di Juric.

Adesso tutto cambia. Juric è costretto a trovare una nuova soluzione. Le opzioni ovviamente sono Vojvoda e Singo. Il primo ha dalla sua il buon ingresso in campo a Udinese, mentre il secondo deve ritrovarsi dopo una serie di partite in cui è sembrato un lontano parente del Singo ammirato in passato, o per spiegarla meglio: nell'ultimo periodo si sono visti solamente i soliti difetti (quasi ingigantiti) e raramente i suoi pregi. Vojvoda, inoltre, dalla sua ha che può giocare a destra e a sinistra, così come Lazaro. Proprio con loro due Juric potrebbe studiare soluzioni differenti, pensando di scambiarli di fascia anche a gara in corso in base alle esigenze. Contro il Milan ci sarà la risposta, ma la certezza è che l'infortunio di Aina è una sfortuna per tutto l'ambiente granata.