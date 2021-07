Torino-Al Fateh 0-0: poche emozioni e reti inviolate nella terza amichevole

Sotto gli occhi di Cairo Lukic, Mandragora e Zaza non riescono a trovare la rete nel primo tempo. Nella ripresa, con tante seconde linee in campo, i granata non trovano lo spunto vincente

Roberto Ugliono

dal nostro inviato a Bressanone (Bz)

Davanti agli occhi del presidente Urbano Cairo, il Torino pareggia 0-0 con l'Al Fateh sul campo di Bressanone nella terza amichevole stagionale. La squadra di Juric deve ancora oliare i movimenti e la condizione fisica. I granata, in un primo tempo non troppo entusiasmante, sono stati in grado di creare qualche occasione ma non sono riusciti a sfruttarle. Nella ripresa Juric ha cambiato totalmente l'undici in campo e ben pochi sono stati i sussulti sotto una pioggia continua e insistente.

LE SCELTE - Juric deve fare a meno di Bremer e Sanabria. L'assenza del paraguiano è la vera novità. Al suo posto dentro Zaza, mentre Baselli viene preferito a Verdi. Per il resto è la formazione già vista con il Brixen. Tra i pali Milinkovic-Savic, davanti a lui Izzo e Buongiorno i braccetti, con Djidji difensore centrale. In mezzo Mandragora e Lukic, sulla trequarti Linetty con Baselli.

PRIMO TEMPO - Parte meglio l'Al Fateh, che da subito spinge soprattutto sulle fasce, mentre i granata devono trovare le giuste distanze in campo. Con il passare dei minuti i ragazzi di Juric crescono. Al 17' la migliore occasione capita al Torino. Vojvoda lancia bene in profondità Zaza, che viene anticipato da Koval, e la palla arriva sui piedi di Lukic. Il serbo a porta vuota però non riesce a trovare lo specchio. I granata cercano le giuste giocate e le giuste traiettorie quasi telecomandati dalla panchina da Juric. Gli arabi dall'altra parte sembrano più in forma e quando trovano campo aperto mettono in difficoltà il Toro, che però riesce a reggere. Al 28' Zaza scalda il pubblico con una rovesciata, ma la sua conclusione è debole e finisce comodamente tra le mani di Koval. Poco dopo è Ansaldi a provarci. Cross di Vojvoda dalla destra, colpo di testa di Buongiorno e conclusione di Ansaldi. Troppo debole il tiro dell'argentino per creare qualche problema. Il Toro cerca spesso Zaza e la verticalizzazione e nel finale è bravo il lucano a servire Baselli, che però sbaglia l'imbucata per un liberissimo Linetty. Due minuti dopo la palla buona ce l'ha Mandragora. Il centrocampista riceve tutto solo in area davanti a Koval e tenta un colpo d'esterno che non trova lo specchio. Gli arabi negli ultimi minuti calano, mentre i granata crescono. Al 45' Zaza ha l'occasione migliore del primo tempo, ma la sua conclusione una volta a tu per tu con Koval è debole e centrale.

SECONDO TEMPO - A inizio ripresa Juric cambia tutto. C'è Berisha tra i pali, in difesa Celesia, Lyanco e Rodriguez. A centrocampo sugli esterni spazio a Rauti e Ola Aina, in mezzo Segre e Rincon, mentre in avanti il trio è Verdi-Millico-Warming, con il canterano granata che si abbassa molto per creare spazio. Un sistema quasi nuovo per il Torino, che infatti ha bisogno di un po' di rodaggio per trovare la giusta intesa. I movimenti di Millico, però, aprono spazi interessanti e l' Al Fateh patisce i palloni alle spalle della linea difensiva. Al 67' Ola Aina sfiora il vantaggio. È bravo Verdi ad allargare per il nigeriano che punta il terzino, si accentra e calcia, ma non trova per poco lo specchio dei pali. Al 75' ci prova Verdi su punizione, ma la sua conclusione sorvola la traversa. Nel secondo tempo, però, i granata faticano a creare viste le tante seconde linee in campo. All'88' è ancora Ola Aina pericoloso. Verdi apre per Millico che prova ad accentrarsi e serve di tacco sulla corsa l'esterno ex Fulham, che calcia di mancino e di poco non trova lo specchio. Al 90' è Rauti ad andare vicino al gol, ma il suo colpo di testa non trova lo specchio. È l'ultimo atto di una partita che di certo non passerà agli annali per i granata, che giocano discretamente nel primo tempo senza però trovare la rete mentre nella ripresa non riescono a fare meglio.

IL TABELLINO

TORINO-AL FATEH 0-0

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic (46' Berisha); Izzo (46' Celesia), Djidji (46' Lyanco), Buongiorno (46' Rodriguez); Vojvoda (46' Rauti), Lukic (46' Segre), Mandragora (46' Rincon), Ansaldi (46' Ola Aina); Linetty (46' Verdi), Baselli (46' Warming); Zaza (46' Millico). A disposizione: Berisha, Gemello, Sava, Lyanco, Segre, Rodriguez, Stojkovic, Millico, Rauti, Verdi, Aina, Warming, Rincon, Celesia. Allenatore: Juric.

AL FATEH (4-1-4-1): Koval; Boshall, Saadan, Alyoussef, Buheimed; Batna, Alhassan, Alfhaid, Kanabh, Wikheim; Alzgaan. A disp.: Aljari, Alnashmi, Alhabib, Albahrani, Boshall, Alharbi, Saleh, Alsaeed, Albrikan, Alkadrawi, Ben Dabkh, Alshohaib, Alsubaie, Elgeaidi. All.: Ferrera

Ammonito: 87' Elgeaidi (A)