Torino, al Filadelfia si rivede Praet: il belga è rientrato ieri in Italia

Il centrocampista di proprietà del Leicester è tornato ieri a Torino dopo che nelle scorse settimane era stato operato in Belgio

In vista del finale di stagione c'è una grande speranza in casa Torino. Si tratta di Dennis Praet che è stato uno dei migliori in questa prima stagione sotto la guida di Ivan Juric . Il centrocampista belga si è fratturato il quinto metatarso del piede destro lo scorso mese di febbraio. Sia il tecnico granata che tutti i tifosi si augurano di riuscire a rivedere in campo l'ex Sampdoria al più presto.

IL RIENTRO - La buona notizia per tutto l'ambiente granata è il rientro a Torino di Praet. L'ex Leicester è tornato in Italia nella giornata di ieri dopo che si era fatto operare in Belgio nelle scorse settimane. Il numero 22 granata si è subito rimesso a disposizione dello staff medico del club e quest'oggi si è regolarmente presentato allo stadio Filadelfia con il gruppo. Praet ha ovviamente svolto un lavoro differenziato e specifico per riuscire a recuperare da questo brutto infortunio. Ci vorranno ancora diverse settimane prima che sia in grado di giocare però il suo ritorno al Filadelfia può essere una buona notizia per Juric che si augura di riavere a disposizione uno dei migliori elementi della sua squadra. La speranza è che Praet possa rientrare per le ultime partite della stagione nel mese di maggio, gare che saranno decisive per un suo eventuale riscatto dal Leicester.