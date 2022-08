Torino, al Robaldo nella notte appesi striscioni di contestazione a Cairo

Il presidente del Torino Urbano Cairo ancora al centro di alcune contestazioni. Il patron granata è stato infatti oggetto di alcuni striscioni che sono stati appesi col favore delle tenebre, nella notte tra lunedì e martedì, sulle reti del centro sportivo Robaldo in strada Castello di Mirafiori a Torino. Gli striscioni sono firmati dai Resistenti Granata 1906, movimento di oltranzisti anti-Cairo non nuovo a iniziative di questo tipo. Il Robaldo in particolare è visto come emblema delle mancanze societarie: ottenuto in concessione nel marzo 2016, quello che doveva diventare il quartier generale del settore giovanile è ancora in disuso e poca chiarezza viene fatta su quello che potrà accadere. Tra gli striscioni, che contengono anche insulti, quelli più riportabili recano frasi come “Il Robaldo è una fogna, tu del Torino sei la vergogna”.