Torino, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023: info e prezzi

Il Torino ha dato il via ufficiale alla campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023. Dopo due stagioni ci sarà la possibilità di tornare ad abbonarsi per seguire la squadra granata nelle gare casalinghe allo stadio Olimpico Grande Torino. Come riportato con un comunicato sul sito del Torino, ci saranno tre fasi: la prima da oggi - lunedì 18 luglio - fino al 28 luglio con prelazione sul proprio posto (riferito al posto dell’abbonamento della stagione 2019/2020), la seconda il 29 e il 30 luglio sempre dedicata alla prelazione ma con il cambio posto (esclusivamente presso la Biglietteria Nord dello Stadio) e la terza, la vendita libera, dal 1 agosto (l’assegnazione del posto sarà effettuata in base alla disponibilità di posti). Ci saranno degli sconti per gli abbonati della stagione 2019/2020 a condizione che l’abbonamento stagionale venga rinnovato solo ed esclusivamente in fase di prelazione.