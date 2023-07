Torino, allenamento in campo dopo i test fisici di ieri

Il Torino si è ritrovato stamattina per continuare la preparazione precampionato. I granata sono giunti al centro sportivo dalle 8.30 per poi iniziare l'allenamento verso le 10. Tra i primi ad arrivare Simone Verdi, Alessandro Buongiorno, fresco di rinnovo fino al 2028, e Perr Schuurs. Assenti giustificati i azionali che possono usufruire di qualche giorno in più di vacanza. Buongiorno, Popa e Ilkhan le hanno ridotte per esser presenti sin da subito. Altri sono attesi già domani (Vanja, Ilic, Linetty, Rodriguez, Gineitis, Singo e Vojvoda), mentre per gli under 21 Bellanova, Ricci e Pellegri l'appuntamento sarà direttamente a Pinzolo.