Torino, altri due calciatori positivi al Covid-19

Salgono a cinque i casi di positività in casa Toro compreso quello di Verdi

Brutte notizie per il Torino: dopo i tamponi effettuati quest’oggi, 31 dicembre, sono emerse altre due positività al Covid-19 tra i calciatori. I due sono regolarmente vaccinati. La Società, recita una nota del club granata, ha immediatamente informato le Autorità sanitarie competenti e attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Salgono dunque a cinque le positività in casa Toro, dopo quella di Verdi, in isolamento a Bologna, e di un calciatore è un membro dello staff rilevate alla ripresa degli allenamenti, lo scorso 29 dicembre.