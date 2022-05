Torino, amichevole estiva contro il Liverpool: l’ultima ad Anfield nel 2018

Il Torino inizia a fissare anche la prima delle tante importanti amichevoli: una sarà contro il Liverpool

Inizia a prendere forma il calendario estivo del Torino. Dopo il cambio di sede per il ritiro precampionato, i granata si recheranno in Austria (LEGGI QUI), in due sedi diverse ancora da ufficializzare. Intanto, la società inizia a fissare anche le prime amichevoli in vista di quella che poi sarà la stagione 2022/2023. Previsti test di alto livello e uno di questi, secondo quanto riportato dal Corriere Torino, sarà contro il Liverpool, club inglese attualmente in lotta per il titolo e in finale di Champions League. Per il Torino sarà la seconda volta contro i Reds a distanza di pochi anni.