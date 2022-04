Torino, ritiro estivo 2022: Austria ipotesi concreta

L'ultima volta che il Torino ha svolto il ritiro precampionato in Austria era il 2017 e sulla panchina granata c'era Mihajlovic

La stagione 21/22 non è ancora terminata, ma per il Torino è tempo di iniziare ad organizzare la prossima, partendo dalla scelta della sede del ritiro precampionato. Secondo quanto può confermare Toro News, il Torino valuta approfonditamente l’idea di abbandonare l’Italia: la sede designata sarà salvo sorprese in Austria. Il club granata, infatti, non dovrebbe tornare a Santa Cristina in Val Gardena, sede del ritiro 2021 (un solo campo non è ritenuto sufficiente) né a Bormio, quartier generale granata per diversi anni in passato.