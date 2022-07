Torino, amichevoli: niente Al-Wahda, si gioca col Trabzonspor

Il Torino ha comunicato con una nota diramata sul proprio sito ufficiale un paio di modifiche al programma delle amichevoli che si terranno nei prossimi giorni. Secondo quanto pianificato precedentemente i granata avrebbero dovuto affrontare la formazione araba dell'Al-Wahda in data sabato 23 luglio. Questa sfida però è stata annullata e in sostituzione il Toro affronterà il Trabzonspor. Si tratta certamente di un test più probante per i ragazzi di Juric che dovranno vedersela con i vincitori dell'ultimo campionato turco, una squadra nella quale, tra gli altri, militano anche l'ex granata Bruno Peres e l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik. Questa amichevole si disputerà allo Sportstadion Langau di Kitzbuhel alle ore 18 sempre in data sabato 23 luglio e non a Salisburgo luogo che avrebbe ospitato la partita contro l'Al-Wahda.