Torino, Amrabat occasione persa: ora scrive la storia con il Marocco

Nel 2021 non si concretizzò il suo passaggio in granata, ma ora servirebbe tanto alla squadra di Juric

Roberto Ugliono

Chissà che qualche rimpianto in più non ci sia adesso in casa Torino. Il soggetto di cui parliamo è Sofyian Amrabat, centrocampista della Fiorentina che sta scrivendo la storia con il suo Marocco nel Mondiale in Qatar. Per comprendere il motivo del rimpianto serve tornare indietro nel tempo, all'estate in cui arrivò Ivan Juric sulla panchina granata: il 2021. Il centrocampista marocchino aveva appena chiuso la sua prima stagione con la Fiorentina in modo decisamente poco esaltante.

Un rifiuto obbligato e i rimpianti: quanto servirebbe Amrabat al Torino — Con l'arrivo di Juric al Torino e visto il legame tra i due, l'entourage del giocatore aveva provato a portare Amrabat in granata per far sì che il giocatore si rilanciasse. Il croato avrebbe accolto a braccia aperte il marocchino e la voglia di lavorare insieme nuovamente era corrisposta, eppure il trasferimento saltò. Il motivo? I granata avevano troppi centrocampisti in rosa, nello specifico c'erano le situazioni di Daniele Baselli e Tomas Rincon che non si erano risolte. I due non erano partiti e così non si era liberato lo slot per Amrabat. La beffa si consumò a gennaio, quando entrambi lasciarono il granata rispettivamente per Cagliari e Sampdoria. Troppo tardi per poter vedere il centrocampista della Fiorentina al Toro.

Eppure quel profilo di giocatore continua a mancare in casa granata. Parliamo di un ragazzo che sa impostare, fare filtro davanti alla difesa e ha grande fisicità, quest'ultima in particolare è una necessità nella mediana granata. Il prototipo di centrocampista perfetto per come vuole giocare Juric. Ora, un anno e tre mesi dopo, la mente torna a quell'estate del 2021, quando Amrabat sarebbe potuto essere granata, ma alla fine non si è mai concretizzato nulla. Con la Fiorentina il centrocampista continua a giocare, ma non ai livelli visti a Verona. Chissà, magari con il Toro la storia sarebbe andata diversamente. Di sicuro ora Amrabat non ci pensa più di tanto, nonostante tutto è protagonista con il suo Marocco, la prima nazionale africana ad aver raggiunto le semifinali di un Mondiale.