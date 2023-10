Torino, anche Zapata in ombra nel derby. Ma al colombiano non arrivano palloni

Duvan Zapata è uscito male, come tutto il Torino, a partire da mister Ivan Juric, dal derby della Mole contro la Juventus di sabato 7 ottobre. Il colombiano deve ancora ritrovare la migliore condizione fisica e questo è sotto gli occhi di tutti, ma il forte attaccante ex Atalanta deve trovare anche i palloni giusti da trasformare in gol. Quest'ultimo aspetto naturalmente non dipende da lui. Il Torino sta faticando enormemente a produrre occasioni da gol. Si è verificato il problema non soltanto all'Allianz Stadium, ma anche in parecchie gare interne e a Roma con la Lazio. Zapata è stato uno dei più svantaggiati da tale problematica perché senza palloni buoni può incidere molto meno e può spostare meno gli equilibri. Va detto che Zapata con i suoi movimenti sta cercando di aiutare il collettivo granata, tuttavia quello che ci si aspetta da lui sono i gol e per arrivare al gol il sudamericano ha bisogno di palloni buoni.

Zapata, una sosta per migliorare fisicamente

Zapata ha avuto la sfortuna di entrare in un collettivo che sta stendando come non mai; nell'era Ivan Juric, infatti, non si erano mai verificate con questa costanza difficoltà così radicate nel gioco. Il colombiano non è colui il quale rende meno fluido il gioco del Torino, anzi il suo lo sta facendo e sta dando una mano in fase di costruzione, aprendo anche gli spazi per altri suoi compagni. Il problema del Torino è molto più radicato. Anche Zapata, però, deve migliorare e crescere. La sua condizione è ancora lontana dall'essere la migliore. Si sapeva che avrebbe avuto bisogno di tempo, forse però il suo avvio prepotente aveva illuso un po' tutti sotto la Mole tanto che in molti già affermavano che era il miglior Zapata da tre anni a questa parte. In realtà, il tempo perso nelle ultime due annate a Bergamo tra un infortunio e l'altro si fa sentire e la gamba non è ancora quella dei giorni migliori. La sosta lo aiuterà e dovrà aiutare anche il gioco del Torino perché Zapata potrà anche crescere ma avrà sempre bisogno dei rifornimenti.