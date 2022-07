Torino, annunciato accordo con 365 Wanmei Sports come Regional Partner in Asia

L'obiettivo della società granata con questo accordo è quello di riuscire ad espandere il proprio brand nel continente asiatico

Redazione Toro News

Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'accordo con 365 Wanmei Sports. Si tratta di una piattaforma di intrattenimento molto popolare in Asia. Sarà proprio questa l'area geografica di influenza della società granata in questo accordo. L'azienda asiatica diventa infatti la Regional Partner per il continente orientale per il Torino. Lorenzo Barale, il direttore commerciale del club di via Arcivescovado, si è detto molto orgoglioso di poter dare il via a questa collaborazione. In questo modo si punta a far crescere il brand del Toro nel continente asiatico, luogo in cui il calcio sta crescendo sempre più.

DI SEGUITO IL COMUNICATO UFFICIALE PUBBLICATO DAL TORINO SUL PROPRIO SITO:

Il Torino Football Club è lieto di annunciare che 365 Wanmei Sports sarà il primo Regional Partner in Asia del club granata per le prossime stagioni.

365 Wanmei Sports, la piattaforma leader di intrattenimento di alta gamma in Asia, è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, andando incontro al proprio principio di “newer, faster, stronger”, mettendo dunque sempre al centro le persone. Attraverso questa collaborazione, sia il Torino FC che 365 Wanmei Sports sfrutteranno appieno i propri punti di forza per creare reciproche sinergie in tutto il mondo.

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC: “Siamo orgogliosi di avere 365 Wanmei Sports, un player internazionale che in passato ha già collaborato con l’FC Colonia, come il primo Regional Partner in Asia del Torino FC. Questo accordo svilupperà la presenza del nostro brand in un continente in cui la popolarità del calcio aumenta quotidianamente. Per questo, avere un partner leader che sia riconosciuto nel territorio diventa fondamentale per la nostra crescita”.

Wayne Sia, Chief Executive Officer di 365 Wanmei Sports: “Collaborare con un club con un patrimonio storico come il Torino va perfettamente incontro ai nostri obiettivi strategici. Credo veramente che questa partnership potrà aiutare entrambi a crescere. Questo è solo il primo passo che abbiamo compiuto, e saremo costantemente al fianco del Torino FC in questo cammino”.