Torino, annunciato l’inizio della partnership con Sanitalia Medical Care

Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'inizio di una collaborazione, che durerà per le prossime due stagioni, con Sanitalia Medical Care . Si tratta di un Centro Medico Chirurgo che si trova in corso Giambone e che offrirà la possibilità a tutti gli atleti del Torino sia delle giovanili che della prima squadra di sostenere esami e visite mediche.

Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Sanitalia Medical Care sarà Medical Partner del Torino FC per le prossime due stagioni.

Con questa partnership il Centro Medico Chirurgico “Sanitalia Medical Care” offrirà la possibilità a tutti gli atleti del Torino FC, dalle giovanili alla prima squadra, di svolgere visite, esami e Check-up personalizzati, grazie alla disponibilità di attrezzature di ultimissima generazione, all’interno di spazi dedicati ed ambienti pensati al comfort ed alla privacy, rivolgendosi ad un’équipe di medici estremamente qualificati e competenti, in grado di trovare la risposta più efficace possibile ad ogni tipo di problema sanitario. Il Centro è inoltre dotato di due sale operatorie dove potranno essere effettuati interventi in anestesia locale, loco regionale ed in sedazione.