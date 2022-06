Torino, Ansaldi ai saluti: i suoi cinque gol più belli con la maglia granata

Cristian Ansaldi chiuderà ufficialmente la propria esperienza al Torino alla mezzanotte di giovedì 30 giugno. Il suo contratto scadrà e l'argentino sarà libero di accasarsi altrove. Al Torino ha dato tanto: 135 presenze, caratterizzate da tanta professionalità e grande estro. Qualche infortunio di troppo l'ha ostacolato, ma d'altronde gli acciacchi hanno un po' minato tutta la sua carriera. In granata ha segnato dieci gol in tutte le competizioni. Ve li ricordate? La redazione di Toro News ha selezionato i cinque più significativi per salutare degnamente un campione dentro e fuori dal campo.