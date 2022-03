Torino, Ansaldi in calo: sul tavolo c’è anche il suo rinnovo di contratto

L’esterno argentino in questo finale di campionato si gioca la permanenza in granata: il contratto scade a giugno

Redazione Toro News

Il Toro non si giocherà più granché nelle ultime giornate del campionato, ma ci sono alcuni calciatori che hanno ancora motivazioni personali, mettendo in mostra le proprie capacità per ottenere il rinnovo con la propria squadra (come Josip Brekalo e Marko Pjaca). Tra questi c'è sicuramente anche Cristian Ansaldi. L'argentino è sempre stato un giocatore capace di entusiasmare il popolo granata grazie ad un piede educatissimo. È passato nella sua carriera in squadre di assoluto livello come l'Atletico Madrid e l'Inter. Ha sofferto sempre, però, di frequenti problemi muscolari, che non gli hanno mai permesso di essere un titolare inamovibile.

L’ESPERIENZA IN GRANATA- A Torino si è trovato decisamente bene, tant'è che ha dichiarato di voler giocare nel club di Urbano Cairo fino a quarant'anni. Il suo contratto scade a giugno e il rinnovo, per quanto dimostrato quest'anno, non è per nulla scontato poiché si è notato un evidente calo di rendimento dal rientro dall’infortunio. Nelle stagioni appena passate è risultato spesso fondamentale per la squadra, giocando buona parte dei secondo tempi, indicando la via per la vittoria con cross precisi. Arrivato a Torino nell’estate del 2017 vive il cambio da Mihajlovic a Mazzarri e con il mister toscano viene utilizzato addirittura come mezzala. Questo testimonia la sua duttilità tattica, lo spirito di sacrificio al servizio della squadra e l’ottima tecnica. Negli anni successivi resta uno dei cardini della squadra anche quando questa è entrata in crisi nel 2019-20 e nel 2020-21. Magari non ha giocato tutti i novanta minuti, ma il suo ingresso nei secondi tempi ha spesso spostato l’equilibrio, mettendo in crisi gli avversari.

IL CAMPIONATO DI QUEST’ANNO- Quest'anno ha giocato solo quindici partite (quattordici in Serie A e una in Coppa Italia) ed è partito titolare appena in quattro occasioni: nel 4-0 con la Salernitana, a Venezia, nel match di andata contro il Genoa e nella sconfitta interna con il Cagliari. Sono tutte partite contro squadre "piccole" e quasi mai è risultato decisivo con appena tre assist e zero gol. Nel campionato in corso non è più riuscito ad essere determinante come negli scorsi, non risultando più un valore aggiunto per la squadra. Anzi, talvolta, è stato la causa della disfatta come nel match casalingo contro il Cagliari in cui le sue disattenzioni hanno portato i sardi alla rete per due volte. In questa stagione è stato colpito anche dal Covid a gennaio e da quando è rientrato non era il giocatore che i tifosi avevano conosciuto.

IL RINNOVO- Ansaldi è un calciatore di una qualità tecnica superiore alla media. Ci sono pochissimi al suo livello nel Toro che hanno un piede come il suo, ma in questa seconda parte della stagione è arrivato il momento di far vedere che merita il rinnovo. I tifosi lo stimano e lui non ha mai nascosto di trovarsi bene in questa città. L’argentino non guadagna poco e quest’anno compirà a settembre 36 anni, è necessario che mostri ancora una volta di che cosa è capace per rimanere con Juric anche la prossima stagione.