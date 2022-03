Torino, il periodo nero di Pjaca: ora il riscatto non è sicuro

L'attaccante granata non ha inciso contro il Genoa nonostante la fiducia di Juric: il suo 2022 fino ad oggi è molto negativo

Gualtiero Lasala

Il Torino è uscito con una pesante sconfitta da Marassi, nella sfida contro il Genoa che pur essendo in 10 uomini è riuscito ad ingabbiare i granata portando a casa un successo importante. Tra i giocatori del Toro che hanno giocato molto al di sotto delle aspettative c'è Marko Pjaca, attaccante che è stato preferito a Brekalo ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.

PASSO FALSO - Ivan Juric ha deciso di premiare Pjaca dopo un periodo difficile. Il giocatore croato non aveva avuto molte chance di mettersi in gioco in questo 2022 e per questo motivo il tecnico ha voluto dargli un'opportunità per dare una svolta a questo momento complesso. Però la risposta di Pjaca sul campo non è stata assolutamente sufficiente. Il trequartista granata non è riuscito mai a rendersi pericoloso, tirando una sola volta in porta con una conclusione molto debole che non ha impensierito Sirigu; per di più non è riuscito neppure a creare una situazione promettente in zona d'attacco per il Toro nel corso di tutta la partita, nonostante Juric abbia scelto di tenerlo in campo e mettere poi Brekalo fuori posizione nel secondo tempo. Un passo falso che in questo momento fa riflettere.

DECISIONI - Come è noto, Pjaca è al Torino in prestito con diritto di riscatto. Questo vuol dire che per ottenere la conferma in granata servono delle risposte importanti in campo, per permettere alla società di fare lo sforzo economico per riscattarlo. Il prezzo del giocatore non è elevato (intorno ai 5 milioni di euro), ma la sua permanenza non è affatto scontata. In questo periodo sia Juric che la società stanno facendo delle riflessioni, dovendo tenere in conto i molti riscatti che dovrebbero essere effettuati nella prossima sessione di mercato. Se all'inizio dell'anno Pjaca si era fatto notare con gol pesanti come quello della vittoria contro il Sassuolo, adesso i suoi passi indietro hanno messo il Torino nella posizione di dover valutare attentamente il suo riscatto. Al trequartista granata serviranno prestazioni diverse se vuole continuare a restare al Toro: ora il suo futuro è in dubbio.